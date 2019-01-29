محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكويتى لبحث العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الكويتى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وقال الشيخ محمد بن زايد:"محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكويتى ويبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق والتعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والعسكرية".



محمد بن زايد

وفى سياق آخر، رحب ولى عهد أبو ظبى، باندماج بنكى أبو ظبى التجارى، والاتحاد الوطنى، ومصرف الهلال، وقال :"اندماج بنوك "أبوظبى التجارى" و"الاتحاد الوطنى" و"مصرف الهلال" ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطنى وتطلعاته المستقبلية".



ولى عهد أبو ظبى

وتابع :"نبارك هذه الخطوة التى تسهم فى تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية فى القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية".