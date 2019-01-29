شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تطالب مجموعة مسلحة بمغادرة حقل الشرارة قبل إعادة فتحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا إن حقل الشرارة النفطى لن يُعاد فتحه لحين مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الحقل.

وقال صنع الله بمؤتمر صحفى فى لندن اليوم الثلاثاء "على المجموعة المسلحة التى ارتهنت المؤسسة الوطنية للنفط وتعافى الاقتصاد الليبى أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج". وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 340 ألف برميل يوميا ويخضع لحالة القوة القاهرة منذ ديسمبر.

ويشن الجيش الوطنى الليبى التابع للقائد العسكرى خليفة حفتر حملة هذا الشهر فى جنوب غرب ليبيا يقول إنها تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة وتأمين منشآت النفط فى الجنوب بما فى ذلك حقل الشرارة النفطى.

وقال صنع الله فى إشارة إلى حملة الجيش الوطنى الليبى "تعقد الموقف أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب توسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوى بنية تحتية وطنية للنفط".

وأضاف "ما يثير قلقى هو إطلاق سلسلة من الأحداث قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط".