شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبد الله للحوار فى فيينا يستضيف أسبوع الوئام العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز الملك عبد الله العالمى للحوار بين أتباع الديانات والثقافات (كايسيد) ومقره العاصمة النمساوية (فيينا) يوم 5 فبراير المقبل، أسبوع الوئام العالمى. وقالت مصادر فى المركز- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا، اليوم الثلاثاء- أنه سيحضر أسبوع الوئام العالمى أعضاء مجلس الإدارة والمنتدى الاستشارى، وشخصيات بارزة من السلك الدبلوماسى والمجتمع المدنى. وأضافت المصادر أنه سيشارك فى النقاش عدد من القيادات الدينية من العراق وسوريا والنمسا.. لافتة إلى أن الفكرة الأساسية لهذا الأسبوع هو نشر قيم التسامح والحوار بين أتباع الديانات المختلفة ودعم فكرة قبول ومحبة الآخر.

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