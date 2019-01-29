شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب 5 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

أثار الانفجار وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الثلاثاء، أن محمد عبد الله نائب رئيس بلدية مقديشو للشؤون السياسية والأمنية أكد للصحفيين سقوط ضحايا فى الانفجار، وقال إن الواقعة قيد التحقيق. ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

أحد الشوارع المحيطة بالمنطقة التى شهدت الانفجار

قوات الإطفاء تحاول احتواء الحرائق الناجمة عن الانفجار

قوات الأمن الصومالية فى موقع الحادث

محاولات لنقل أحد المصابين إلى المستشفى

محيط المنطقة التى شهدت الانفجار

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