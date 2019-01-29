باتروشيف يؤكد للسيسي أهمية ترسيخ الجانب العسكري والأمني بين مصر وروسيا

القاهرة —سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي".

وأضاف بارتروشيف أن اللقاء مع السيسي: "شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية لاسيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة".

وبحسب البيان المصري: "أشار المسؤول الروسي إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوها بضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي".