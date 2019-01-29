بالصور... أمير قطر ورئيس وزراء اليابان يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، وصل أمير قطر، الاثنين، اليابان، في محطته الثانية من جولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا والصين.

وتناولت المباحثات توطيد العلاقات الثنائية بما يعزز سبل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما "ناقشت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة أوضاع المنطقة في كل من سوريا واليمن وكذلك الأزمة الخليجية".

وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بشأن أهمية الحوار والحلول السياسية والسلمية لمختلف النزاعات والأزمات، بحسب ذات المصدر.

وأشار رئيس وزراء اليابان خلال اللقاء أن بلاده تولي قطر المصدرة للغاز أكبر قدر من الثقة؛ وأنه في العام 2021 ستحل الذكرى الخمسون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب عن "شكره وامتنانه للأمير القطري لجهوده المتعلقة بالمساعدة في الإفراج عن الصحفي الياباني جومبي ياسودا، الذي اعتقل في سوريا"، الذي أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين أول 2018.

من جهته أعرب أمير قطر عن "أهمية زيارته لليابان لتعزيز مسيرة العلاقات وتطويرها، لتشمل مجالات أوسع غير مجالات الطاقة والتعاون الموجودة حاليا".