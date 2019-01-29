قطر واليابان توقعان تفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي

أحمد يوسف / الخليج 365

وقعت قطر واليابان، الثلاثاء، عددًا من مذكرات التفاهم وإعلان مشترك بين البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في العاصمة طوكيو، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ووصل أمير قطر، مساء الإثنين اليابان، في محطته الثانية من جولته الآسيوية التي استهلها بكوريا الجنوبية، وتقوده لاحقًا إلى الصين.

وحضر الجانبان مراسم توقيع "الإعلان المشترك" بشأن إقامة آلية حوار استراتيجي بين حكومتي قطر واليابان، يهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة وتشجيع التعاون المستمر بين البلدين في المجالات كافة.

كما شهد"آل ثاني" و"آبي"، توقيع "مذكرة للتعاون في مجال الثقافة، ومذكرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني"، إضافة إلى "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل".

وشملت المراسم أيضًا، توقيع البرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تعاون في مجال الإدارة القانونية والعدلية.

فضلًا عن توقيع "مذكرة تعاون في مجال معالجة النفايات بين وزارة البلدية والبيئة في قطر ووزارة البيئة في اليابان لرغبة من البلدين في تعزيز التعاون في مجال معالجة النفايات"، بحسب ذات المصدر.