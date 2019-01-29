السعودية تطلق سراح 10 رجال أعمال بعد توقيف دام 15 شهرا

الرياض / الخليج 365

قال ناشطون حقوقيون سعوديون إن الرياض أطلقت سراح 10 رجال أعمال تم توقيفهم في إطار ما وصف بـ"حملة على الفساد" طالت أمراء ومسؤولين سابقين وحاليين قبل نحو 15 شهرا.

أفاد بذلك حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، الذي يعرف نفسه كمجموعة حقوقية سعودية تتابع أوضاع "المعتقلين السياسيين" بالمملكة.

وقال الحساب السعودي، في تغريدة اليوم: "تأكد لنا أن السلطات أفرجت عن 10 من معتقلي الريتز كارلتون خلال اليومين الماضيين"، دون أن يكشف عن مصدره.

وذكر الحساب أسماء الذين تم إطلاق سراحهم وهم: "محمد حسين العمودي، وعمرو الدباغ، وهاني خوجة، وسامي الذهيبي، وأسامة البار، ومنصور البلوي، وزهير فايز، ومحمود منصور عبدالغفار، وسامي باروم، وأنيس سنجي".

ولم تعلن السلطات السعودية حتى الساعة 11:45 ت.غ عن تلك الإفراجات، غير أن التلفزيون الإثيوبي أكد قبل يوم إطلاق سراح العمودي، الذي يعد من أصول إثيوبية.

واحتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين والحاليين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، واعتبر معارضون سعوديون آنذاك الحملة "حيلة" لتعزيز نفوذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعلى مدار أشهر الحملة، أطلقت السلطات السعودية سراح عدد منهم بعد تسويات مالية بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، حسب ما أعلنت الرياض.