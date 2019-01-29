مسؤول يمني: المبعوث الأممي يصل الحديدة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، إلى مدينة الحديدة، غربي البلاد، الواقعة تحت سلطة الحوثيين.

وقال مسؤول حكومي يمني رفيع، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن المبعوث الأممي وصل برا إلى مدينة الحديدة، قادما من العاصمة صنعاء.

وأضاف أن المبعوث الأممي، سيجتمع مع رئيس فريق المراقبيين الأمميين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، وسيبحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهوم الخاص بمحافظة الحديدة.

ولم يتطرق المصدر على الفور إلى تفاصيل أخرى.

والإثنين، وصل المبعوث الأممي، إلى صنعاء، والتقى زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، ومهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في مناطق الحوثيين).

وفي ذات اليوم، قال غريفيث، إن "تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات الأطراف اليمنية في ستوكهولم أمر متوقع، حيث أن الجداول الزمنية المتضمنة كانت طموحة بدرجة كبيرة، بينما الوضع على الأرض أكثر تعقيدا".

وديسمبر/كانون الول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية و"الحوثيون"، لاتفاق خلال مشاوراتهما بالسويد، يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى، الذين تجاوز عددهم 16 ألفا من الطرفين.

ورغم مرور نحو شهر ونصف على الاتفاق، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيقه على الأرض.