إلزام المصنعين والمستوردين بحد أقصى لكمية الملح في الخبز

صحيفة الخليج الالكترونية

عمَّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء على مصنعي ومستوردي منتجات الخبز، بضرورة التقيد بالحد الأقصى لكمية الملح في الخبز، التي تحددها اللائحة الفنية السعودية، بمعدل 1 غرام لكل 100 غرام من المنتج النهائي.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الإجراء يهدف لضبط كمية الملح في الخبز كأحد أهداف “استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي”، كما يأتي استكمالاً لجهود الهيئة لمواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية “WHO”، بتقليل كمية الملح المستخدم في المنتجات الغذائية.

وأضاف السلطان أن الهيئة أمهلت مصنعي ومستوردي منتجات الخبز حتى 30/4/2019، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ما جاء في التعميم بعد هذا التاريخ، مشيراً لإطلاق الهيئة حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز -الذي يعد الأكثر استخداماً للملح- بهدف خفض الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.