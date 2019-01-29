انت الان تتابع ممول سد النهضة بـ90 مليون دولار.. من هو العمودي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العمودي يعد أكبر ممول لسد النهضة محل الخلاف بين مصر وإثيوبيا، حيث يعد أول الداعمين ضمن حملة تمويل السد وقدم ما يقرب من 90 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لصالح بناء السد

وصف بأنه "أغنى شخص أسود في العالم وقدرت ثروته بأكثر من 13 مليار دولار"، إنه رجل الأعمال محمد حسين العمودي الذي تم الإفراج عنه في السعودية بعد أكثر من 14 شهرا على احتجازه، ضمن عمليات الإفراج عن المعتقلين البارزين في المملكة. وكان العمودي ضمن العشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض خلال حملة مكافحة الفساد في المملكة التي بدأت في نوفمبر عام 2017. وخلال الأسبوع الماضي تم إطلاق سراح ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ممن احتجزوا في إطار الحملة على الفساد.

وتم إرجاع أسباب إيقاف محمد العمودي إلى تورطه في الحصول على اعتمادات بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي، لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى المملكة. "العمودي" ولد في 21 يوليو 1946م في إثيوبيا لأم إثيوبية وأب يمني

وتم إرجاع أسباب إيقاف محمد العمودي إلى تورطه في الحصول على اعتمادات بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي، لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى المملكة. "العمودي" ولد في 21 يوليو 1946م في إثيوبيا لأم إثيوبية وأب يمني وتعود أصوله إلى حضرموت في اليمن، وتربى في السعودية، البلد الذي يقيم فيه وأصبح مواطنا سعوديا. والأبرز في هذه الشخصية هو أنه أكبر ممول لسد النهضة الإثيوبي محل الخلاف بين مصر وإثيوبيا، حيث يعد أول الداعمين ضمن حملة تمويل سد النهضة، وقدم ما يقرب من 90 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لصالح بناء السد في سبتمبر 2011، ومن أكبر المستثمرين الأجانب في العاصة الإثيوبية أديس أبابا. قطع العلاقات السعودية الكندية يكشف «الوجه الصارم» لـ«بن سلمان» وأهم شركاته هي "كورال جروب، المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، شركة إن إم سي للتنقيب، مجموعة ميدروك الاستثمارية، شركة s.d.tv، شركة abv rock، ويترأس رئيس مجموعة كورال بتروليوم". كما يمتلك شركات للزراعة في إثيوبيا لزراعة 62 ألف هكتار، ويخطط لزيادتها إلى 160 ألف هكتار، كما حصلت شركته "هوريزون" على حق زراعة 20 ألف هكتار في منطقة بني شنقول التي يقع فيها سد النهضة. موقع "أربيان بيزنيس بالعربي" كشف أن محمد العمودي يملك ثروة تقدر بـ13.5 مليار دولار، وتمكن من زيادة مجموع ثروته في عام 2013 بمقدار 500 مليون دولار عن العام 2012. وفي عام 2015، قامت مجلة "فوربس" بإدراجه كأغنى رجل أسود في العالم وثاني أغنى السعوديين، كما أنه يعد أغنى الشخصيات في إثيوبيا. قصة جمال خاشقجي من الاختفاء إلى الاعتراف بالقتل ويعد العمودي داعما رئيسيا للنظام في إثيوبيا لدرجة أن المعارضة أعربت عن ارتياحها لاحتجازه وذلك بحسب سيماهاغن أبيبي، الأستاذ المساعد للدراسات الدولية بجامعة إنديكوت. بينما أعلن الحزب الحاكم أن ما حدث "خسارة". كما قال هينوك غابيسا الأستاذ الزائر بكلية الحقوق بجامعة واشنطن ولي: "إن حضور أو غياب الشيخ العمودي في إثيوبيا يشكل فارقا كبيرا"، وفقا لـ"بي بي سي".

وكان التليفزيون الرسمي الإثيوبي أول من أذاع خبر إطلاق سراح العمودي. وقال متحدث باسم مكتب العائلة إن رجل الأعمال عاد إلى دياره في مدينة جدة بغرب السعودية. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أيضا إطلاق سراح العمودي على تويتر، قائلا إنه أثار القضية مع الأمير محمد خلال زيارته للرياض في مايو الماضي، بحسب "رويترز". وعن نفوذه في إثيوبيا، تقول وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي تسربت لموقع "ويكيليكس"، إنه ومنذ عام 1994، حصلت شركاته على امتياز أغلب المشاريع فيها، وتغطي أنشطتها مجالات عديدة، بداية من القهوة وحتى السياحة.

صحيفة "نيويورك تايمز"، أشارت سابقا إلى أن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز كان مؤيدًا لمبادرة "النجمة السعودية للتنمية الزراعية"، وهو المشروع الزراعي الكبير في إثيوبيا، والذي أطلقه العمودي لتزويد السعودية بالأرز.

ضخ العمودي استثمارات هائلة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا، ثم اشترى بعد ذلك مصافي نفطية في المغرب والسويد. «كان».. أولى خطوات السعودية للوصول إلى السينما العالمية كان توقيفه في السعودية بمثابة الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة "سامير" بالمحمدية.

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