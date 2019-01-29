انت الان تتابع البشير: فقدنا 90% من ميزانيتنا بعد فصل الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشف الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الإثنين، أن الدولة بعد فصل الجنوب فقدت أكثر من 90% من ميزانيتها مما أثر في الميزان التجاري. جاء ذلك خلال مخاطبته لقاء قادة الأحزاب السياسية والفعاليات السياسية و الاجتماعية والأهلية بجنوب كردفان، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأكد الرئيس السوداني، أن هناك جهودا كبيرة لتخطي الأزمة الاقتصادية ومشيرًا إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في مدينة عطبرة كانت منطقية ومطلبية ولكن هناك جهات سياسية استغلت هذه الاحتجاجات وتم تحويلها إلى عمل سلبي.
وأكد الرئيس البشير الاهتمام بقضايا الشباب، وبناء مستقبل يستوعب طاقاتهم، داعيا المؤسسات للاهتمام بقضاياهم.وقال الرئيس السوداني، إن أولوية الدولة تحقيق السلام بالبلاد، وأشاد بصمود وصبر مواطني كادقلي في وجه الحرب.وأضاف: "ما كان يصرف على الحرب سيصرف على المشروعات التنموية والخدمية وأن الأمن والتنمية وجهان
وأكد الرئيس البشير الاهتمام بقضايا الشباب، وبناء مستقبل يستوعب طاقاتهم، داعيا المؤسسات للاهتمام بقضاياهم.
وقال الرئيس السوداني، إن أولوية الدولة تحقيق السلام بالبلاد، وأشاد بصمود وصبر مواطني كادقلي في وجه الحرب.
وأضاف: "ما كان يصرف على الحرب سيصرف على المشروعات التنموية والخدمية وأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة".
يذكر أن السودان يشهد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خلفت عددا من القتلى والجرحى.
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