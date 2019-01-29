56 مليون شخص في العالم بحاجة للغذاء.. تقرير دولي يصدم البشرية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تقرير دولي صدم البشرية، تحدث عن وصول الفقر المدقع لـ 56 مليون شخص بحاجة للغذاء، غالبيتهم نت دول عربية وأفريقية.

التقرير أعلنته الأمم المتحدة بأن 56 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية في مناطق النزاع حول العالم، مشيرة إلى أن نقص الغذاء تفاقم في ثماني دول تشهد حروبا ونزاعات.

وأوضح التقرير الذي صدر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)- أن نحو 56 مليون شخص في ثمانٍ من مناطق النزاع حول العالم يحتاجون إلى مساعدات غذائية ومساعدات عيش عاجلة.

وأشار التقرير إلى أن الحالة تفاقمت في أفغانستان وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واليمن أواخر العام الماضي بسبب الصراع، في حين شهدت الصومال وسوريا وحوض بحيرة تشاد وضعا أفضل بسبب تحسن الجانب الأمني.

وشدد التقرير على أن الوضع بالأماكن الثمانية في العالم التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم غذائي طارئ يظهر أن الصلة بين الصراع والجوع لا تزال قائمة ومستمرة.

كما بيّن أن العنف ضد العاملين بالمجال الإنساني في طريقه للازدياد، وأنه أحيانا يجبر المنظمات على تعليق العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن عمال الإغاثة والمرافق بالبلدان الثمانية التي يشملها التقرير تعرضوا لهجمات خلال 2018.

ولفت التقرير إلى أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، كما قال إنه في النصف الثاني من 2018 كان بالكونغو الديمقراطية ثاني أعلى عدد (13 مليونا) من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد نتيجة النزاعات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع التي شهدها العالم، حيث يعاني 18 مليون شخص من الجوع (من أصل نحو 27 مليوناً)، أو ما يقرب من ثلثي عدد السكان الذين لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، وفق الأمم المتحدة.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.