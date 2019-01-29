مولر يضع اللمسات الأخيرة.. ماذا يخفي التقرير الأسود لترامب؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 14 يوما من تسريبات إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، أكد وزير العدل الأمريكي بالإنابة ماثيو ويتيكر، أن المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في وجود تواطؤ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية في العام 2016، "شارف على الانتهاء" من تحقيقاته.

وقال ويتيكر للصحافيين إن تحقيق مولر شارف على الانتهاء، مضيفًا أنه تم إحاطتي في شكل كامل بشأن التحقيق وأتطلع أن يقدم المدير مولر تقريره النهائي.

وأضاف: آمل أن نتمكن من الحصول على التقرير من المدير مولر في أقرب وقت ممكن.

أكثر من عام ونصف العام من تكليف المحقق مولر، وما تزال المعلومات سرية في التقرير الذي بحوزته، لكن التوقعات تحمل الكثير من الدلائل على انتهاكات قانونية لفريق ترامب الانتخابي وربما مخالفات لترامب نفسه. بحسب تقارير إعلامية ومعلومات مسربة.

ومن المقرر أن يقدم مولر تقريره المرتقب إلى ويتيكر ما لم يتم استبداله ببيل بار، الذي رشحه ترامب لكنه لا يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.

ويحاول مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، وفريقه منذ عام ونصف العام، معرفة ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو في عام 2016.

وحتى الآن، فإن التحقيقات التي يقودها مولر لم تستهدف مباشرة ترامب بل أدَّت إلى اتهامات متعددة وإدانات لـ34 شخصًا من بينهم مستشارون مقربون من قطب العقارات الثري.

وقبل أيام، أوقفت السلطات الأمريكية روجر ستون مستشار ترامب السابق وصديقه منذ وقت طويل، ووجهت تهمًا إليه في إطار التحقيق، ليكون بذلك أحد آخر المقربين من الرئيس الذين يخضعون للاستجواب في هذه القضية التي تؤرقه.

وتم توجيه 7 اتهامات لـ"ستون" تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، كما أفاد مكتب مولر.

وأقرَّ6 من مساعدي ترامب حتى الآن بارتكابهم مخالفات مختلفة من بينهم مايكل كوهين محامي ترامب السابق، وبول مانافورت، الذي كان مديرًا لفريق حملة ترامب ومايكل فلين، مستشار ترامب السابق للأمن القومي.

وينتقد ترامب التحقيق بشكل متكرّر، ويعتبر أنه حملة مطاردة شعواء، ويتهم مولر بأنه يعمل لخدمة الديمقراطيين.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين، كان الصحفي الأمريكي، كارل برنستين، كشف عن مصادر رفيعة المستوى؛ أن التقرير المرتقب للمحقّق الخاص، روبرت مولر، سيُظهر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على "زعزعة استقرار الولايات المتحدة".

وقال برنستين في لقاء على قناة "سي إن إن" الأمريكية، قبل يوم، إنه يبدو أن ترامب قد نفّذ ما يبدو أنها أهداف بوتين؛ "لقد ساعد بوتين على زعزعة استقرار الولايات المتحدة والتدخّل في الانتخابات، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد".

وبيّن الصحفي الأمريكي المخضرم: "هذا جزء مما تتضمّنه مسودّة تقرير مولر، بحسب ما قيل لي"، موضحاً: "نعلم أنه حدث تواطؤ من قبل (المستشار السابق للأمن القومي مايكل) فلين. نعلم أنه حدث تواطؤ من نوع ما من قبل (المدير السابق لحملة ترامب بول) مانافورت. السؤال هو ما الذي كان يعرفه الرئيس؟ ومتى عرفه؟".

وناقش برنستين على قناة "سي إن إن" مسار التحقيقات في ضوء تقريرين صحفيين نُشرا في الآونة الأخيرة؛ أحدهما لصحيفة واشنطن بوست، وقال إن ترامب قد بذل جهداً خاصاً لإخفاء مضمون المحادثات المباشرة التي أجراها مع الرئيس الروسي، والآخر نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح عام 2017 تحقيقاً لاشتباهه في احتمال عمل ترامب لصالح روسيا.

وأضاف برنستين: "إنهم تقريباً أهمّ مسؤولين عن مكافحة التجسّس (في "إف بي آي") في الحكومة الأمريكية، وكأنهم يقولون يا إلهي إن كلام الرئيس وأفعاله تقودنا لاستنتاج أنه أصبح بيدقاً لفلاديمير بوتين عن وعي أو غير وعي أو نصف وعي".

تجدر الإشارة إلى أن المحقّق الخاص، روبرت مولر، يقود منذ أكثر من عام، تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقاً في شبهات التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه التحقيقات قد بدأت بعد إقالة جيمس كومي في مايو 2017، ومن ثم جاء تعيين المحقق مولر من قبل وزارة العدل لتولي التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.