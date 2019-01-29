شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب 5 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الثلاثاء، أن محمد عبد الله نائب رئيس بلدية مقديشو للشؤون السياسية والأمنية أكد للصحفيين سقوط ضحايا فى الانفجار، وقال إن الواقعة قيد التحقيق.

ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.