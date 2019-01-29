الاتحاد الاسيوى لكرة القدم ينضم للفيفا فى المطالبة بالإفراج عن لاعب بحرينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد الآسيوى لكرة القدم لأول مرة حكومة تايلاند لإطلاق سراح اللاعب البحرينى حكيم العريبى الذى اعتقل فى نوفمبر بسبب حكم بالسجن صادر عليه فى بلده. وأصدر الاتحاد الدولى أيضا بيانا اليوم الثلاثاء دعت فيه فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا السلطات فى تايلاند والبحرين للعمل على ضمان عودة العريبى "سالما وبشكل عاجل إلى أستراليا".

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