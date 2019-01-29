شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائرى يجدد انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أعضاء مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا فى البرلمان) اليوم الثلاثاء انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس لفترة جديدة حتى عام 2021 .

وعقد المجلس اليوم جلسة لتنصيب الأعضاء الجدد له، الذين فازوا فى انتخابات التجديد النصفى التى جرت يوم 9 ديسمبر الماضى، برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعدة أصغر نائبين فى المجلس، حيث كان بن صالح هو المرشح الوحيد للمنصب الذى فاز به بالإجماع من كل الكتل البرلمانية فى المجلس.

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