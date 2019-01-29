شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: عدم التجديد للبعثة الدولية بالخليل خطوة إسرائيلية نحو نقض الاتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة بإيجاد آليات فورية لتنفيذ قرارها بالحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينى فى فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية حفاظا على حياة أبناء الشعب الفلسطينى وضمان سلامتهم وأمنهم حتى إنهاء الاحتلال.

واعتبر عريقات أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عدم تجديد ولاية التواجد الدولى المؤقت فى الخليل خطوة نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات التى توصلنا إليها منذ اتفاقية "أوسلو"، وخطوة آخرى استباقية للضم غير القانونى للضفة الغربية وترسيخ المشروع الاستعمارى تجاه فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية فى احتقار واضح للأمم المتحدة والنظام الدولى وقوانينه وقيمه.

وقال عريقات- فى بيان اليوم- "شنت حكومة الاحتلال ومعها جميع المستويات الرسمية الإسرائيلية حملة تحريضية وممنهجة على الحقوق الفلسطينية بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية فى إطار الدعاية لانتخابتها الإسرائيلية التى استهدفت حياة وأمن وسلامة الشعب الفلسطيني"، داعيا إلى التدخل الفورى من المجتمع الدولى قبل أن نشهد تصعيدا مكثفا فى الخليل دون أية مراقبة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الإجماع الدولى على إدانة الاستيطان واعتباره جريمة حرب بموجب ميثاق روما، إلا أن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة للمستوطنين حول عدم إزالة حتى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلى، وأن كل أرض فلسطين التاريخية هى لدولة إسرائيل، هو دليل على احتقار إسرائيل للنظام والإرادة الدولية.

وحذر عريقات من أن هذا القرار يعد بمثابة دعوة مفتوحة لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطينى وإطلاق المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطينى دون رقيب أو حسيب، لاسيما وأن بعثة التواجد الدولى المؤقت فى الخليل أنشئت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمى المروعة عام 1994 بقرار من مجلس الأمن الدولى، وذلك تعبيرا عن الصدمة والإدانة الدولية العارمة من هذه المجزرة التى نفذها أحد قادة الحركات الاستيطانية، والتى خلفت 50 شهيدا من المدنيين الفلسطينيين الآمنين، وإصابة المئات.

وجدد عريقات المطلب الفلسطينى للأمم المتحدة ودول العالم بضمان سلامة وحماية شعب فلسطين، ليس لضمان استمرار وجود البعثة فى الخليل فحسب، بل وبنشر قوات حماية دولية دائمة فى فلسطين المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، حتى إنهاء الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قرر مساء أمس عدم تمديد انتداب بعثة المراقبة الدولية فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن نتنياهو قوله أنه لن يسمح باستمرار تواجد هذه البعثة، التى تعمل ضد إسرائيل.