المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تزور مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول

وبدأت كالامارد، أمس الاثنين، تحقيقاتها والتي تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، التقت المحققة الأممية، أمس الاثنين، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره الخبراء المرافقون للمقررة الأممية".
ومن المقرر أن تلتقي كالامارد، اليوم النائب العام التركي عرفان، كما تلتقي المحققة الأممية وزير العدل التركي عبد الحميد غل، بحضور الوفد المرافق لها.
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