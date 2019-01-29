مصر... زوجة ماكرون تزور جامع محمد علي في القلعة "صور"

وبحسب بيان صحفي لوزارة الآثار المصرية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، اصطحبها في الزيارة وزير الثقافة الفرنسي والسفير الفرنسي بالقاهرة، وكان في استقبالهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB بريجيت ماكرون في زيارة مسجد محمد علي

واستغرقت الزيارة ما يقرب من ساعة، حيث زارت بريجيت ماكرون جامع وضريح محمد علي باشا، وكشك الشاي الخاص بالملك فاروق، واستمعت إلى تواشيح دينية ومديحا عن الرسول بصوت الشيخ سعيد الرفاعي، الذي كان موجودا في المنطقة وقت الزيارة.

كما تجولت في منطقة بانوراما القلعة، حيث استمتعت بمشاهدة القاهرة وآثارها الإسلامية من فوق قلعة الجبل والتقطت الصور التذكارية لها بمنطقة البانوراما وكشك الشاي.

وكانت زارت بريجيت ماكرون، أمس الاثنين، منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول حيث استمعت خلالها لشرح مفصل من أشرف محيي عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومشروع ترميم تمثال أبو الهول.