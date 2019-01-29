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ووفقا لما قالته لوكالة "رويترز"، لم تتلق كالامارد ردا بعد من السلطات السعودية.
© AFP 2018 / OZAN KOSE
وتعتقد المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ينتقد سياسات المملكة، كما تزعم أن جثته تم تقطيعها ونقلها لموقع ما زال مجهولا، بينما تنفي الرياض أي ضلوع لولي العهد في الجريمة.
وقالت كالامارد: "طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا. سعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".
وأشارت "رويترز" إلى أن كالامارد زارت، اليوم الثلاثاء، مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بينما لم تتلق إلى الآن رد الرياض على طلب زيارة المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحققة الدولية في مقتل جمال خاشقجي: طلبت زيارة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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