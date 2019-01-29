أمر ملكي يقضي بإعدام وافدة في السعودية

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وحكم القتل حدًا بإحدى الجانيات في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، لقتلها مواطنا سعوديا طعنًا بسكين والشروع في قتل ابنته، وفقا لصحيفة "عاجل".

ونشرت الوزارة بيان جاء فيه، أن "روسيليا باكونا اجمهول، فلبينية الجنسية، أقدمت على قتل حميد بن تركي بن حايف الفضلي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه، وهو على فراشه بسكين في وجهه، ما أدى إلى وفاته، وكذلك شروعها في قتل إحدى بناته أثناء نومها بطعنها عدة طعنات بسكين، وضربها بمطرقة على وجهها ورأسها، ما أدى لإصابتها، ثم شروعها بالانتحار بعد ذلك ما أدى إلى إصابتها".

وأضاف البيان: "أنه بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل حدًا، لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانية روسيليا باكونا اجمهول، فلبينية الجنسية، اليوم، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".