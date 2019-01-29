العلاقات العراقية السعودية تشهد محطة مهمة وسط انقسامات

بعد الإعلان عن افتتاح السفارة السعودية بالعراق لأكثر من 25 عاما من إغلاقها، أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، عن إطلاقها لقناة ترفيهية موجهة لكافة أفراد الأسرة العراقية.

وأشارت "إم بي سي" إلى أن انطلاق بث قناة "إم بي سي العراق" سيكون في مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل.

انقسام في الشارع العراقي بشأن "إم بي سي" العراق

رغم ترحيب العائلة العراقية ومجموعة من الفنانين بالقناة الجديدة، حذر آخرون، معتبرين القناة تدخل صريح بالشأن العراقي.

نشر الأمين العام لحركة البشائر صهر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، النائب ياسر عبد صخيل المالكي تغريدة على "تويتر" قال فيها، إن "السعودية تؤسس وبكل وقاحة MBC العراق للتدخل بالشأن العراقي وبشكل سافر وصريح".

من جانبه بين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، ليث العذاري، عن قرب بث قناة "إم بي سي" العراق، بالقول "لا يمكننا الوثوق بمنهجية وسياسة هذه المجموعة، داعيا هيئة الإعلام بوضع الضوابط والشروط عليها".

بيان القناة حول المنتج الإعلامي

في حين أوضحت MBC في بيان خاص بها على إطلاق قناة "إم بي سي" العراقية لتقديم منتج إعلامي عراقي وتؤكد على مدى ارتباطها بتراث العراق وشعبه، لتقدم افضل المحتويات العراقية المتنوعة.

وأضافت أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير/شباط.

أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب، "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس، السبت 16 فبراير/شباط، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.

يشار إلى أن MBC شركة تلفازية عربية سعودية يمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، تقوم ببث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية، مقرها الرئيسي يتواجد حالياً في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في مدينة دبي للإعلام.