الإمارات تقدم شكوى ضد قطر في منظمة التجارة

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء، أن "تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية".

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كما ذكرت أن وزارة الصحة العامة القطرية قررت منع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

وتابعت الوكالة "كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات".

وذكرت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها قطر تعتبر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، لافتة إلى أن "الدوحة قامت بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها".

كما لفتت إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تنص على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات.

وأضافت "كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة".