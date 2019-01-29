الحكومة الفلسطينية تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن الحمد الله قوله، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس، وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

© REUTERS / Mohamad Torokman

وأعرب الحمد الله: "عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا ودعما صادقا من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني".

وأشار الحمد الله إلى "الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ عام 2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا".