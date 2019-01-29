دبي تواصل تفوقها على لندن... وتحتفظ بالصدارة

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تصدر مطار دبي قائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018، كما تجاوز مطار دبي حاجز الثمانية ملايين مسافر مرتين، على مدار العام الماضي، خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

وأوضحت البيانات أن المطار البريطاني تعامل مع 75.3 مليون مسافر دولي، خلال عام 2018 ككل، فيما وصل إجمالي أعداد مسافريه المحليين والدوليين معا إلى 80 مليون مسافر.

وكان مطار دبي الدولي استطاع إزاحة نظيره "هيثرو" عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين، خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة، منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي بأن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي، خلال العام الماضي، بلغ 89 مليونا و149 ألفا و387 مسافرا (بارتفاع نسبته 1%)، مقارنة بعام 2017.