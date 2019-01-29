ووفقا لما جاء في الفيديو، ترجل ولي العهد من السيارة لحضور مؤتمر تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فندق "ريتز كارلتون"، وكان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض.
واحتراما لابن عمه الذي يكبره بأكثر من 40 عاما، خلع الأمير محمد بن سلمان "بشته" وصافح أمير الرياض والوفد المرافق له، في خطوة حصدت العشرات من التعليقات الإيجابية من جانب السعوديين.
وشهد ختام مؤتمر تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اندفاع العديد من الحاضرين تجاه ابن سلمان، قبل مغادرته.
وتصارع المحيطون بولي العهد على التقاط صور "السيلفي" التذكارية معه، حرصا منهم على توثيق المناسبة والمنتدى والحدث البارز، ضمن "رؤية المملكة 2030".
كانت هذه تفاصيل خبر تصرف "لافت" من ولي عهد السعودية تجاه أمير الرياض ينال استحسان السعوديين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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