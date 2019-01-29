إقليم شمال العراق يسلم بغداد 9 عناصر من "داعش"

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلن جهاز "الأمن الوطني" العراقي، الثلاثاء، تسلم 9 عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي من السلطات الأمنية في إقليم شمال العراق بعد أن ألقت القبض عليهم في مدينة السليمانية شمالي البلاد.

وأفاد مركز الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع وزارة الدفاع العراقية)، في بيان وصلت الخليج 365 نسخة منه، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبناءً على معلومات استخبارية ومراقبة حثيثة تمكنت من تحديد مكان تواجد مجموعة إرهابية تضم تسعة دواعش في السليمانية".

وأوضح أن "المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات قضائية بقضايا إرهابية لمشاركتهم في عمليات قتل وتهجير المواطنين والقتال ضد القوات الأمنية متخفين في محافظة السليمانية".

وأضاف أنه "جرى التنسيق مع السلطات الأمنية في الإقليم، التي بدورها ألقت القبض عليهم، وسلمتهم إلى الجهات المختصة في كركوك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون الأول 2017، دحر "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

وخلال قتالها ضد "داعش" طوال 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولايزال عناصر من التنظيم الإرهابي يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية شمالي وغربي البلاد.

