العراق.. نائب عن "نينوى" يطالب بنشر الجيش بالمحافظة

نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365

طالب أحمد الجربا، النائب عن نينوى العراقية، الثلاثاء، رئيس وزراء بلاده عادل عبدالمهدي بنشر الجيش في المحافظة؛ لحفظ الأمن ومنع "ابتزاز المواطنين".

جاء ذلك في بيان أصدره الجربا، وتلقت "الخليج 365" نسخة منه.

وقال النائب: "إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أطلب من جنابكم الكريم الإيعاز لقيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، بنشر الجيش في كل قضاء من أقضية محافظة نينوى، وفي كل ناحية من نواحي محافظة نينوى وخصوصاً بمناطق غرب نينوى".

وأضاف الجربا أن مطالبه تهدف إلى "حفظ الأمن في تلك المناطق من جهة، ولقطع الطريق على بعض الجهات التي تقوم بابتزاز المواطنين من جهةً ثانية".

ويتهم سكان نينوى بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي (قوات موالية للحكومة) بـ"قيامها بعمليات خارجة عن القانون، والاستيلاء على أملاك وأراضي المواطنين وابتزاهم".

ولم يصدر أي تعليق رسمي سواء من الحشد الشعبي أو من الحكومة الاتحادية بشأن تلك الاتهامات.

وتشكل الحشد الشعبي بفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، في 13 يونيو/حزيران 2014، بعد أيام من سيطرة "داعش" على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وديالى (شرق).

وووفقا للفتوى، انخرط مئات الآلاف من المتطوعين الشيعة ضمن فصائل مسلحة تابعة للحشد أبرزها منظمة "بدر"، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، ولاحقا انضم مقاتلون سُنة إلى تشكيلات الحشد الشعبي.