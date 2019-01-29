مباحثات قطرية يابانية لتوطيد التعاون المشترك

أحمد يوسف / الخليج 365

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جلسة مباحثات رسمية الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو.

ووصل أمير قطر الإثنين اليابان، في محطته الثانية من جولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا والصين.

وتناولت المباحثات توطيد العلاقات الثنائية بما يعزز سبل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما "ناقشت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة أوضاع المنطقة في كل من سوريا واليمن وكذلك الأزمة الخليجية".

وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بشأن أهمية الحوار والحلول السياسية والسلمية لمختلف النزاعات والأزمات، بحسب ذات المصدر.

وأشار رئيس وزراء اليابان خلال اللقاء أن بلاده تولي قطر المصدرة للغاز أكبر قدر من الثقة؛ وأنه في العام 2021 ستحل الذكرى الخمسون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب عن "شكره وامتنانه للأمير القطري لجهوده المتعلقة بالمساعدة في الإفراج عن الصحفي الياباني جومبي ياسودا، الذي اعتقل في سوريا"، الذي أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين أول 2018.

من جهته عبّر أمير قطر عن "أهمية زيارته لليابان لتعزيز مسيرة العلاقات وتطويرها، لتشمل مجالات أوسع غير مجالات الطاقة والتعاون الموجودة حاليا".

وفي وقت سابق استقبل آل ثاني بمقر إقامته في طوكيو وزير الخارجية الياباني تارو كونو، واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل الشيخ تميم أيضاً الطلبة والمتدربين القطريين في اليابان، وتبادل معهم الحديث حول مجالاتهم الدراسية وتخصصاتهم العلمية ومجالات عملهم.

وأكد الأمير "دعمه الشخصي واهتمامه بالأفكار الإبداعية ذات الصلة".