أحمد يوسف / الخليج 365
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جلسة مباحثات رسمية الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو.
ووصل أمير قطر الإثنين اليابان، في محطته الثانية من جولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا والصين.
وتناولت المباحثات توطيد العلاقات الثنائية بما يعزز سبل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
كما "ناقشت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة أوضاع المنطقة في كل من سوريا واليمن وكذلك الأزمة الخليجية".
وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بشأن أهمية الحوار والحلول السياسية والسلمية لمختلف النزاعات والأزمات، بحسب ذات المصدر.
وأشار رئيس وزراء اليابان خلال اللقاء أن بلاده تولي قطر المصدرة للغاز أكبر قدر من الثقة؛ وأنه في العام 2021 ستحل الذكرى الخمسون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما أعرب عن "شكره وامتنانه للأمير القطري لجهوده المتعلقة بالمساعدة في الإفراج عن الصحفي الياباني جومبي ياسودا، الذي اعتقل في سوريا"، الذي أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين أول 2018.
من جهته عبّر أمير قطر عن "أهمية زيارته لليابان لتعزيز مسيرة العلاقات وتطويرها، لتشمل مجالات أوسع غير مجالات الطاقة والتعاون الموجودة حاليا".
وفي وقت سابق استقبل آل ثاني بمقر إقامته في طوكيو وزير الخارجية الياباني تارو كونو، واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل الشيخ تميم أيضاً الطلبة والمتدربين القطريين في اليابان، وتبادل معهم الحديث حول مجالاتهم الدراسية وتخصصاتهم العلمية ومجالات عملهم.
وأكد الأمير "دعمه الشخصي واهتمامه بالأفكار الإبداعية ذات الصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات قطرية يابانية لتوطيد التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.