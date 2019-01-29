وزير الخارجية اليمني: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع تركيا

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الثلاثاء، إن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع تركيا.

جاء ذلك خلال تسلمه في العاصمة السعودية الرياض نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى اليمن، فاروق بوزجوز، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ووفق المصدر ذاته، "عبر اليماني عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع تركيا، منوها بالموقف التركي الداعم للحكومة اليمنية والمساهمات القيمة في المجال الإغاثي والتنموي وتأهيل وتدريب الكادر البشري في اليمن".

كما أكد حرص الحكومة اليمنية على "تعزيز وتوثيق العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات".

من جانبه، أشار السفير التركي إلى أن موقف حكومة بلاده ثابت في دعم الحكومة اليمنية.

وأكد أن تركيا تضع العلاقات مع اليمن ضمن أولوياتها، وستسعى للمساهمة في مساندة الإنسان اليمني في كافة المجالات.

ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية 2014.

وجعلت هذه الحرب، ثلاثة أرباع السكان في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة التي يواجهها البلد العربي بأنها الأسوأ في العالم.