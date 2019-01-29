مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين

غزة/هاني الشاعر/ الخليج 365-

فتحت السلطات المصرية، معبر رفح، جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أمام حركة المسافرين، في الاتجاهين.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، بغزة، أن المئات من المسافرين، بدؤوا منذ صباح اليوم الثلاثاء، بمغادرة القطاع، بعد أن فتحت السلطات المصرية المعبر.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قد أعلنت أمس الإثنين، أن السلطات المصرية قررت معبر رفح الحدودي، بدءا من اليوم الثلاثاء، في الاتجاهين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، استلمت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة "حماس" إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

وبررت السلطة الفلسطينية انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.

وكانت السلطات المصرية، قد قررت في مايو/ أيار 2018، فتح المعبر في الاتجاهين، وهو ما خفّف بشكل كبير من الأزمة الإنسانية، التي يعانيها السكان الراغبين بالسفر؛ لكنها منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية، تفتحه في اتجاه العودة لغزة فقط.