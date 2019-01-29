قوات_الاحتلال تعتقل أربعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين ومخيمها. وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم السلفيتي، ومحمد علي سمودي، من مدينة جنين، بعد مداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت، محمد ناجي برغيش، وقصي أبو خليفة، من مخيم جنين، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها، حيث أطلقت القنابل الصوتية المسيلة للدموع.

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