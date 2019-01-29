ضبط 4 لصوص أوهموا مواطناً ببيعه سيارة فارهة وسلبوا منه 400 ألف ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت شرطة منطقة الرياض 4 مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، سلبوا مبلغ 400 ألف ريال من مواطن تحت تهديد السلاح، بعد أن احتالوا عليه واستدرجوه لموقع شرق الرياض بدعوى بيعه سيارة فارهة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، بورود معلومات إلى الشرطة بتورط 4 مواطنين في جريمة سلب مواطن، بعد استدراجه لموقع شرق الرياض وسلب 400 ألف ريال منه تحت تهديد السلاح الناري.

وأضاف المتحدث أن شرطة الرياض بعد توفر الأدلة بتورط المتهمين في الجريمة المذكورة باشرت بإلقاء القبض عليهم، وإيقافهم، وتحريز المضبوطات (المبلغ المسروق و٩ طلقات حية)، ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة.