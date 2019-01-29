شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لتوظيف 350 من مستفيدي الضمان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وذلك يومي الأحد والاثنين الماضيين بمقر الغرف التجارية بالرياض.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي أن الوزارة أقامت هذا الملتقى ممثلة في مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض بمشاركة خمسَ عشرةَ شركةً من القطاع الخاص، بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم مادياً لتحويلهم من الرعائية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدين من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص.

ولفت السيالي إلى أنه تقدم في الملتقى أكثر من 350 مستفيداً ومستفيدة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية واستلام السيرة الذاتية لهم من قبل مسؤولي الشركات المشاركة تمهيداً لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، بما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم هذا الملتقى بالتعاون مع الغرفة التجارية في انطلاقته الثانية، وتضمن طرح العديد من الوظائف المختلفة استفاد منها مستفيدو الضمان الاجتماعي ومستفيداته، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوطين الوظائف ودعم تمكين المستفيدين في مختلف المجالات، لأجل تحسين أوضاعهم المعيشة لتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.