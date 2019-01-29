سيول قاتلة تضرب طهران.. هكذا تقسو الطبيعة على الإيرانيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اجتاحت مياه السيول والفيضانات القاتلة 6 محافظات إيرانية، وفقاً لما أعلنت السلطات في طهران.

وفي الساعات الأخيرة، قال مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ، شاهين فتحي، إن 6 محافظات اجتاحتها مياه الفيضانات؛ هي إيلام، وجهارمحال، وبختياري، وخوزستان، وزنجان، وكرمانشاه.

وأضاف أن خدمات الإغاثة شملت ألف شخص في 17 مدينة وقرية، لغاية عصر الاثنين، ولا تزال فرق الإغاثة تواصل نشاطاتها.

وأكد المسؤول أنه تم إسكان 800 شخص في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأُقيم لمن تم إجلاؤهم 4 مخيمات، في منطقتي شوش ودشت أزادكان، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "فارس"

وتتعرض إيران منذ أسابيع لأعنف موجة سيول وفيضانات، دمرت غالبية المناطق التي اجتاحتها.

يذكر أنه قبل شهرين أيضا، تعرضت 13 محافظة إيرانية إلى موجة من السيول والفيضانات، أدت إلى عدد من الإصابات وإخلاء 58 منزلا من المياه.

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة تلك الفيضانات في مناطق شمال إيران، بحسب مركز الطوارئ الطبي في مازندران.

وأعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية، مرتضى سليمي، أن السيول والفيضانات اجتاحت العديد من القرى والمدن في 13 محافظة بالبلاد.

وأضاف سليمي، لوكالة "فارس" الإيرانية، أنه تم تقديم مساعدات إغاثية لـ 966 شخصا في 19 مدينة وقرية في البلاد كما أقيمت مخيمات للمنكوبين فضلا عن إخلاء 58 منزلا من المياه وسحب سيارتين من مجاري السيول.