مجزرة جديدة في المخا.. الخناق يشتد على تعز اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي 42 قتيلا وجريحا، تلك حصيلة تفجير شهدته محافظة تعز جنوب غربي اليمن في الساعات الأخيرة.

تفجير المخا أعاد إلى الأذهان الأيام السوداء التي تعرضت لها تعز معقل الإسلاميين، وأحد المدن المحررة من قبل جماعة الحوثي.

ومؤخرا، ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير شهدته محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إلى 42 قتيلا وجريحا.

وذكر مصدر عسكري في محافظة تعز، أن 7 قتلى سقطوا وأصيب 36 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب بوابة مقهى شعبي في مدينة المخا غرب تعز، لحظة اكتظاظه بالزبائن.

وأضاف أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني، وأشار إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

والمخا، الواقعة على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال من مضيق باب المندب الاستراتيجي على البحر الأحمر، يسيطر عليها القوات الموالية للرئيس هادي بعد استعادتها من مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في 2017، وتتمركز بها أحد القواعد العسكرية التي تستخدم لتوفير الإمدادات والتعزيزات للقوات التي يساندها التحالف والمتمركزة على مشارف ميناء الحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة تنفيذ هدنة وسحب قوات الطرفين المتحاربين.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتعز هي مدينة يمنية في المرتفعات الجنوبية، وهي العاصمة الثقافية لليمن، وتقع في سفح جبل صبر الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3000 متر، .و تبعد عن العاصمة صنعاء 256 كم، وهي مركز محافظة تعز أكبر محافظات اليمن سكاناً، وتعد ثالث مدينة يمنية من حيث عدد السكان.

ويعاني المدنيون في تعز من أوضاع إنسانية قاسية، جراء شُح مياه الشرب، وانهيار الخدمات الصحية، وعدم توفر الوقود والمواد التموينية اللازمة، فيما تعرضت البنية التحتية للمدينة لدمار غير مسبوق، نتيجة القصف الذي شنه "الحوثيون" و"قوات صالح"، على المدنية.

وأعلنت الحكومة اليمنية تعز عاصمة للثقافة اليمنية في أواخر 2013، حيث تكمن أهميتها الثقافية في وجود عدد كبير من الآثار الهامة كالمدارس الدينية والمساجد والقلاع.

وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدن اليمن بشكل متسارع يسابق إيقاع الحرب التي تضرب البلاد منذُ أكثر من عامين، ومع انهيار الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 اتسعت رقعة الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة إنسانية في المدينة "السمراء".

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، بحجة دعم حكومة هادي.

ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب قرابة عشرة آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.