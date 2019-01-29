أنستقرام يعود للعمل بعد تعطل جزئي

أعلنت شبكة أنستقرام للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور، التابع لموقع فيسبوك، أن التطبيق عاد للعمل بشكل كامل بعد حل مشكلة تسببت في تعطله لدى بعض المستخدمين، ولم تحدد الشبكة عدد الأشخاص أو المناطق التي تأثرت بالعطل، وفقا للعين الإخبارية.

ولجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى من العطل وكتبوا نكاتا وتعليقات مرفقا بها وسم "أنستقرام داون".

وأظهر موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الذي يرصد الأعطال أنه كان هناك أكثر من 32 ألف بلاغ عن مشكلات في شبكة أنستقرام في الذروة، لكن سرعان ما تراجع العدد إلى نحو 500 بلاغ.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن شبكة أنستقرام بدأت تعاني من مشكلات في الساعة 7:21 مساء الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.