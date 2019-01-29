ماركة GMC تستعد لطرح أول نسخة بمحرك كهربائي من شاحناتها القوية

ينضم مزيد من ماركات السيارات الكبرى لمسيرة تحويل موديلاتهم للطاقة الكهربائية، وكان أحدث المنضمين لهذه المسيرة شركات السيارات المصنعة للشاحنات ذات المهام الصعبة، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ماركة GMC المصنعة للشاحنات والسيارات رباعية الدفع قررت أخيرا العمل على طرح نسخ من شاحناتها القوية بمحرك كهربائي.

ونقل الموقع الأمريكي تصريحات لنائب مدير شركة GMC أدلى بها لشبكة CNBC الأمريكية، حيث قال إن اتجاه شركات مثل فورد للطاقة الكهربائية في تصنيع شاحناتها، حمّس العاملين بشركة جيمس، لتصنيع موديلاتها الخاصة من هذا النوع.

وأضاف: "نسعى للسير على نهج شركات مثل فورد التي قررت تصنيع نسخة كهربائية من موديل F-150، سعيا منا لإرضاء جميع الأذواق".

ووفقا لـ"موتور وان" فإن الاختيار قد وقع بالفعل على موديل Sierra ليكون أول موديلات GMC المحولة للطاقة الخضراء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.