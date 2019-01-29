طالبة تلقي بطفليها التوأم من نافذة دورة المياه

شهدت محافظة الأسكندرية بمصر، واقعة مروعة، حيث أقدمت طالبة 19 عامًا ،على إلقاء طفليها التوأم، من النافذة، عقب ولادتهما مباشرة، خوفًا من فضيحة الحمل السفاح.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا بالواقعة، من سكان عقار، يفيد بالعثور على طفلين حديثي الولادة بمنور العقار.

وبينت التحريات أن وراء الجريمة طالبة، تسكن بذات العقار ،إثر حملها سفاحا من علاقة غير شرعية مع شخص مجهول وخوفا من الفضيحة، قامت بإلقائهما من نافذة دورة المياه الخاصة بمحل سكنها.

وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين وفاتهما بسبب الإصابات الأرضية بالرأس ونزيف حول المخ.

وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الأسكندرية.