دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لإستبدال ساعات Apple Watch بساعات Series 2 كبديل لإصلاح الأعطال ظهر على التقنية بلا حدود.

تتيح ابل في شهر فبراير المقبل لمزودي الخدمة المعتمدين من الشركة إستبدال الساعات الأصلية Apple Watch التي تحتاج إلى إجراء إصلاحات بالإصدار الأحدث من ساعات ابل الذكية Series 2، على أن يستمر هذا العرض حتى شهر أبريل.

قد يفضل الكثير من مستخدمي ساعات ابل الذكية الإصدار الأول من الساعات Apple Watch الذي أطلق للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريباً، إلا أن ابل لن تقدم إصلاحات لهذا الإصدار خلال الفترة القادمة، لذا كبديل ستقدم للمستخدمين إختيار أخر في إستبدال الإصدار الأول من Apple Watch لنموذج 42مم، بالإصدار الأحدث من الساعة الذكية Series 2.

ويأتي هذا القرار من ابل نتيجة لنقص في الأجهزة الداخلية لهذا الإصدار، لذا جاء قرار ابل وفقاً لتسريبات نشرت عبر MacRumors، بإستبدال الإصدار الأصلي Apple Watch لنموذج 42مم، بالإصدار الأحدث من الساعة الذكية Series 2، أيضاً لا تقدم التسريبات تفاصيل حول ما إذا كان هذا العرض يشمل نموذج 38 مم من الساعة الذكية.

يذكر أن عرض الإستبدال الذي تقدمه ابل وفقاً للتسريبات يبدأ من شهر فبراير حتى شهر أبريل، مع توقعات أن يستمر العرض لفترة أكبر لدى بعض مزودي الخدمة المعتمدين من شركة ابل.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لإستبدال ساعات Apple Watch بساعات Series 2 كبديل لإصلاح الأعطال ظهر على التقنية بلا حدود.