دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت آبل عن إيقاف ميزة المكالمات الجماعية مؤقتاً في تطبيق FaceTime كحل عاجل لثغرة أمنية خطيرة تمكن المتصل من الاستماع لصوت الشخص الذي تلقى المكالمة دون الرد على المكالمة فعلياً.

وذكرت ابل في تصريح مقتضب للإعلان ان هناك خلل يخدع هاتف المتلقي ليعتقد ان هناك مكالمة جماعية ويبدأ تشغيل المايكروفون فيما يتم تشغيل الكاميرا ايضاً إذا قام الشخص الذي تلقى المكالمة بالرد عليها عبر الضغط على أزرار خفض الصوت او زر الطاقة ليبدأ البث مباشرة.

المتحدث بإسم شركة آبل أكد انهم على علم بالمشكلة وجاري العمل على إصلاحها حيث سيتم بث تحديث عاجل للتطبيق في وقت لاحق هذا الاسبوع.

من جهتنا ننصح جميع المستخدمين بتعطيل تطبيق فيستايم هذه الفترة لحين صدور التحديث.

المصدر

التدوينة آبل تعد بحل ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق FaceTime هذا الأسبوع ظهرت أولاً على عالم التقنية.