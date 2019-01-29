شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، على "اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

قام بالتوقيع من الجانب الإماراتى جمعه مبارك الجنيبى سفير الامارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن جانب الجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولى.

وأعرب السفير جمعة مبارك الجنيبى عن سعادته بتوقيع دولة الامارات على هذه الاتفاقية.

وأكد فى تصريحات، عقب التوقيع، أهمية الاتفاقية كونها تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية الذى يدعو إلى أن يكون هناك تعاونا بين الدول العربية فى المجال الاقتصادى والمالى، كما أنها ستساعد فى تعزيز التجارة البينية خاصة فى مجال الخدمات بين الدول العربية.

وشدد على حرص دولة الامارات على أن تكون من أوائل الدول التى تدعم أى إجراءات أو اتفاقيات فى إطار جامعة الدول العربية.

وقال: "نحن من أوائل الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية"، معربا عن أمله فى أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا.

من جانبه، قال الوزير مفوض إيهاب مكرم أن هذه الاتفاقية وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى 24 اغسطس2017، داعيا الدول العربية للتوقيع عليها.

وأشار إلى أن الاْردن والسعودية ومصر وقعت على هذه الاتفاقية واليوم قامت دولة الامارات العربية المتحدة بالتوقيع عليها، كما صادقت عليها المملكة العربية السعودية.

وأضاف مكرم- فى تصريحات للصحفيين عقب التوقيع- أن هذه الاتفاقية تهدف إلى انشاء منطقة تجارة حرة فى الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجى لتجارة الخدمات بين الدول العربية فضلا عن إيجاد بيئة مؤاتية لتسهيل التجارة فى الخدمات فيما بينها بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادى العربي.

وأكد أن أهمية هذه الاتفاقية تأتى من كونها تساهم فى تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية فى مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ومراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نموا.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تدخل حيّز التنفيذ بتصديق ثلاث دول عربية عليها.