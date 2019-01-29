شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستقرام» يعود للعمل بعد تعطل جزئي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت شبكة إنستقرام للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والتابعة لموقع فيس بوك، إن الخدمة باتت تعمل بشكل كامل بعد حل مشكلة تسببت في تعطلها لدى بعض المستخدمين.

لكن الشبكة لم تحدد عدد الأشخاص أو المناطق التي تأثرت بالعطل.

ولجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى من العطل وكتبوا نكاتاً وتعليقات مرفقا بها وسم إنستقرام داون.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الذي يرصد الأعطال أنه كان هناك أكثر من 32 ألف بلاغ عن مشكلات في شبكة إنستقرام في الذروة، لكن سرعان ما تراجع العدد إلى حوالي 500 بلاغ.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن شبكة إنستقرام بدأت تعاني من مشكلات في الساعة 7:21 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.