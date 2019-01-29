البحرين.. تأييد حبس زعيم المعارضة الشيعية مدى الحياة

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أيدت محكمة التمييز في البحرين، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على 3 من زعماء المعارضة بتهمة التخابر مع قطر، وذلك وفقًا لوكالة أنباء البحرين، والحكم هو تأكيد لآخر أصدرته محكمة الاستئناف العليا في البحرين، في 4 نوفمبر الماضي، بالسجن مدى الحياة للشيخ علي سلمان الذي يرأس حركة المعارضة الشيعية في البلاد، بالإضافة إلى اثنين آخرين في قضية «التخابر مع قطر»، بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة، في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار الأحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011. وثبت للنيابة إقدام المتهمين على إفشاء "معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، من شأنها
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة، في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار الأحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011.
وثبت للنيابة إقدام المتهمين على إفشاء "معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسئولين القطريين".
وثبت أيضا تقاضي المتهمين "مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك"، وفق النيابة العامة التي قدمت "تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذا لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر".
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