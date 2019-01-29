انت الان تتابع البحرين.. تأييد حبس زعيم المعارضة الشيعية مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أيدت محكمة التمييز في البحرين، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على 3 من زعماء المعارضة بتهمة التخابر مع قطر، وذلك وفقًا لوكالة أنباء البحرين، والحكم هو تأكيد لآخر أصدرته محكمة الاستئناف العليا في البحرين، في 4 نوفمبر الماضي، بالسجن مدى الحياة للشيخ علي سلمان الذي يرأس حركة المعارضة الشيعية في البلاد، بالإضافة إلى اثنين آخرين في قضية «التخابر مع قطر»، بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة، في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار الأحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011. وثبت للنيابة إقدام المتهمين على إفشاء "معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، من شأنها