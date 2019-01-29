بعد «كمارت».. من هو «لوليسجارد» رئيس المراقبين الأمميين الجديد في اليمن؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد شهر واحد من توليه المنصب، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الجنرال الدانماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأممين في اليمن، باتريك كمارت.

كمارت، الذي وصل إلى اليمن نهاية الشهر الماضي، كرئيس لبعثة المنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة، ألمح عن نيته ترك المنصب.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية قولها إن "علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع كل من المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث".

من هو وليسجارد؟

اسم لوليسجارد طرح على أعضاء مجلس الأمن الـ 15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد.

وولد الجنرال لوليسجارد عام 1960، وعمل في الجهاز العسكري الملكي الدنماركي منذ عام 1984.

كما عمل ضمن القوات الدولية في العراق عام 2006، وكان قائداً لقوات دعم السلام في سراييفو من عام 2007 حتى 2009.

كذلك قاد لوليسجارد القوات الدولية للعاملين في مالي لعامي 2015 و2016، ومثل بلاده منذ عام 2017 كممثل عسكري في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي حتى اليوم.

مهام جديدة

ومن المقرر أن يشرف لوليسجارد، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فردا، وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وسيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مثلما يفعل كمارت

جدير بالذكر أن الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كمارت، وصل إلى الحديدة، في أواخر الشهر الماضي، لقيادة فريق طليعي لمراقبة وقف لإطلاق النار، وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ولم يتّضح إلى الآن سبب تنحّي كمارت.

يُشار إلى أن الهدنة، التي اتّفق عليها الطرفان المتحاربان في محادثات في السويد، الشهر الماضي، صمدت إلى حدٍّ بعيد، على الرغم من حدوث مناوشات متفرّقة.

وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في تطبيق انسحاب قوات الطرفين.

مجلس الأمن

وفي 16 يناير وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني بشأن نشر بعثة أممية إضافية في مدينة الحديدة اليمنية، لمراقبة تطبيق اتفاق استوكهولم.

وينص المشروع على إنشاء بعثة من 75 مراقبا لدعم تنفيذ الاتفاق في محافظة الحديدة وموانئها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، لمرحلة أولية مدتها 6 أشهر.

ويعطي القرار البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام.

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية استوكهولم.

وعلى أثر ذلك شُكلت لجنة لإعادة تنسيق الانتشار ومراقبة الاتفاق، برئاسة باتريك كاميرت، ورفقة 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، إضافة إلى 6 أعضاء من الحوثيين والحكومة.

ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، من جهة، ومليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

اتفاق السويد

وينص اتفاق السويد على تسليم مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافىء.

ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرًا في 29 ديسمبر المنصرم، بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" تعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب كي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.

وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة.

إلا أن سكانًا قالوا إن الحوثيين لم يكونوا يومًا بهذه الكثافة في المدينة، وإن العديد منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.

كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها المتمردون.

لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم، ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف، ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.

ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.

واتهم برنامج الأغذية العالمي، الأسبوع الماضي، المتمردين الحوثيين بـاعتماد “سلوك إجرامي” بسبب عدم إيصال مساعدات إغاثة في اليمن، مهددًا بوقف التعاون معهم.

وقال البرنامج في بيان، إنّ جزءًا كبيرًا من المساعدة الغذائية الموجهة لأهالي العاصمة صنعاء لم تصلهم. وبدلًا عن ذلك، تمّ عرضها للبيع بأسواق في صنعاء.

ويتهم التحالف الحوثيين بخروقات عدة للهدنة، ويؤكد عدم ثقته بالتزام الحوثيين بالاتفاق.