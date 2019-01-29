الموت يغيب أمير الإيزيديين في العالم.. من هو؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عن عمر ناهز 86 عامًا، توفي أمير الإيزيديين في العالم، مير تحسين بك، في مدينة هانوفر الألمانية بعد صراع طويل مع المرض استمر لسنوات.

جاء ذلك في بيان لخيري بوزاني، المدير العام للشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان العراق.

وقال بوزاني: إنه "ببالغ الأسى والحزن العميقين نعلن نبأ رحيل أمير الإيزيديين في العالم، تحسين سعيد علي، إلى جوار ربه، في مستشفى ك آر إيج سليوه، في مدينة هانوفر الألمانية، إثر مرض عضال ألمّ به منذ فترة طويلة".

والأمير تحسين سعيد علي بك هو أمير الإيزيديين في إقليم كردستان العراق والعالم، ولد في 1933 بقرية باعدري، التابعة لقضاء الشيخان، شمالي مدينة الموصل، وتم تنصيبه أميراً للإيزيديين منذ 1944.

ووصل الأمير الراحل إلى الإمارة عن طريق جدته ميان خاتون، التي تولت أمر الوصاية بعد قتل زوجها علي بيك، سنة 1913، فأصبحت وصيّة على ولدها سعيد علي بيك، ثم حفيدها تحسين.

وتُعدّ خاتون من العراقيات القلائل اللاتي حكمن في مجتمعاتهن، وتصدّرن المجتمع، وكانت مُهابة من قِبل الرجال، وتتصل بشيوخ القبائل العربية، والحكومة العراقية، وكانت تجالس الرجال وتأمر وتنهى، وتعطي وتمنع، وهناك مَن سمَّى وجودها على رأس الإمارة بعهد ميان خاتون (1913 - 1956)، حتى وفاتها، مع أنها لا تقرأ ولا تكتب.

تجدر الإشارة إلى أن الأيزيديون هي مجموعة دينية يعيش غالبيتها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، يقدرون بحوالي 500 ألف نسمة، بينما تعيش مجموعات أقل منهم في تركيا ,سوريا، إيران ،جورجيا وأرمينيا.

وتنتمي تلك الجماعات عِرْقياً إلى أصل كردي ذات جذور هندو أوروبية رغم أنهم متأثرون بمحيطهم الفسيفسائي المتكون من ثقافات عربية آشورية وسريانية فأزياؤهم الرجالية قريبة من الزي العربية أما أزيائهم النسائية فسريانية.

وتعد الأيزيدية حلقة شبه مفقودة في سلسلة الديانات الشرقية القديمة, فالباحثون اختلفوا في تحديد نشأتهم وظهورهم وتسميتهم بهذا الاسم، فهناك من أرجع أصلهم إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية, وهناك من يرى بأنها تنتسب إلى يزيد بن أنيسة الخارجي, وآخرون يقولون إن تسميتهم جاءت نسبة إلى مدينة يزد الإيرانية, وهناك من يرى أن الأيزيدية إنما تطور للديانة الزرادشتية وآخرون يربطون بين الأيزيدية والمثرائة.

ويتكلم الأيزديون اللغة الكردية وهي اللغة الأم ولكنهم يتحدثون العربية أيضًا، خصوصا أيزيدية بعشيقة قرب الموصل، صلواتهم وأدعيتهم والطقوس والكتب الدينية كلها باللغة الكردية، أو مرگه الشيخان حيث موطن أمرائهم، وقبلتهم هي لالش حيث الضريح المقدس لـ(الشيخ أدي) بشمال العراق ويعتبر الأمير تحسين بك من كبار الشخصيات الديانة الأيزيدية في العراق والعالم.

وظهرت الأيزيدية في بلاد العراق منذ أكثر من أربعة آلاف عام، ويعتبر أتباعها أنها أقدم ديانة في العالم وتجد جذورها في الزردشتية، وقد اختلطت على مر الزمان بالمسيحية والإسلام.

والتوحيد هو أحد الأسس الثابتة في فلسفة الديانة الأيزيدية، يصلي أتباعها ثلاث مرات يومياً إلى الله متوجهين إلى الشمس، ويصومون أكثر من مرة في العام، وهم يؤمنون بوجود سبعة ملائكة خلقوا من نور الله وأن "الطاووس ملك" وهو رئيس الملائكة.

يعتبر عيد جما من أشهر وأكبر أعيادهم وتعني بالكردية (عيد التجمع) وتستمر طقوس أحيائها لسبعة أيام متتالية تبدأ بطقوس ومراسيم دينية خاصة أبرزها مراسيم (السما) و(ذبح الثور). وهناك عيد سري سال (الرأس السنة) ويعتبر امتدادًا لأعياد شرقية قديمة حيث يتطابق مع عيد رأس السنة البابلية الذي يقع في الربيع.

ويعد معبد «لالش» بشمال العراق من أقدس معابد الأيزيديين، ففيه قبر الشيخ آدي المقدس لدى أتباع الديانة كما أنها مقر المجلس الروحاني للديانة الأيزيدية في العالم.

ويزور الأيزيديون مرة واحدة خلال حياتهم على الأقل لالش وتستمر الزيارة سبعة أيام. أما الأيزيديون القاطنون في المنطقة فيقومون بزيارة سنوية خلال فصل الخريف. وهناك معابد أخرى في مناطق سنجار وبعشيقة وتلكيف ومناطق أخرى من سهل نينوى.

وينقسم الأيزيديون إلى ثلاث طبقات دينية لا يجوز التزاوج بينها كما لا يجوز زواج الأيزيدي من أتباع الديانات الأخرى، ومن معتقداتهم القديمة تحريم أكل الخَس وارتداء اللون الأزرق. وتعرضت هذه الأقلية على مر العصور للاضطهاد والاتهامات بـ"المروق".