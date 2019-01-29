الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك تنطلق الأربعاء

تشهد شواطئ دبي انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتبارا من، الأربعاء، ضمن السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، وفقا للعين الإخبارية.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للمرة الثانية هذا الموسم بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية طيران الإمارات وبي آند أو ماريناس والتي تستضيف مقر البطولة الرسمي ومعرض دبي العالمي للقوارب 2019 الذي يحتضن الجولة الثالثة والختامية نهاية فبراير/شباط وبداية مارس/آذار المقبلين ويقدم جوائز كبيرة بإيفاد أول وثاني وثالث الترتيب العام للمشاركة في مونديال صيد الأسماك.

وتبدأ إجراءات المشاركة في الحدث، الثلاثاء، من خلال انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة الفنية والمتسابقين المشاركين في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي عند الساعة 4 عصرا.

وقال هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية قررت وفي إطار حرصها على إنجاح التظاهرة رصد مبلغ 165 ألف درهم كإجمالي قيمة الجوائز المالية في الفئتين اللتين سيتنافس عليهما المشاركون سمك "الكنعد والسكل".

وأضاف أن الحوافز العينية من قبل رعاة الحدث سترفع حرارة التنافس بين المشاركين حيث ستقدم الناقلة الوطنية "طيران الإمارات" 5 تذاكر سفر لأصحاب الوزن الأعلى في كل يوم من أيام البطولة التي تختتم، السبت المقبل.

وأوضح أن مؤسسة بي آند أو ماريناس التي تدير العديد من المرافئ في شواطئ دانة الدنيا دبي قدمت جائزة عينية قيمة لبطل كل جولة عبارة عن موقف مجاني لقارب بطول 15 مترا بحد أقصى لمدة عام كامل وقد تم بالفعل منح الفائز بالجولة الأولى هذه الجائزة مبينا أن بي آند أو لم تكتف بذلك بل فتحت أبوابها لاستقبال المشاركين واستخدام خدماتها من أجل إنجاح الفعالية.

وكشف القمزي أن اللجنة المنظمة لمعرض دبي العالمي للقوارب 2019، التي تمثل أحد الشركاء في الحدث ستمنح بطل الموسم ووصيفه وصاحب المركز الثالث والذين سيحصلون على أعلى مجموع من النقاط في الجولات الثلاث من بطولة دبي على فرصة نادرة للمشاركة في بطولة العالم لصيد الأسماك 2019.

ونوه مدير إدارة السباقات بأن اللجنة الفنية في النادي ستعقد في الرابعة من عصر غد اجتماعا مع المشاركين لشرح التعليمات والشروط المستحدثة والخاصة بتوثيق الصيد وإلغاء مشاركة المتسابق في حالة عدم توفر التصوير المتواصل بطريقة 360 درجة من الماء حتى الميزان.