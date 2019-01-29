فتاة تشعر بالنعاس كلما ضحكت

كشفت تقارير، عن حالة صحية نادرة لفتاة بريطانية والتي تشعر بالإرهاق والنعاس كلما ضحكت؛ حيث إن الضحك قد يستهلك الكثير من الطاقة، ويؤدي إلى توقف الدماغ لفترة وجيزة ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس المفرط وهما من أهم أعراض مرض ” هيبيرسومنيا ” الذي تعاني منه الشابة.
وتتجنب الفتاة الظهور في الأماكن العامة كي لا تتعرض للمواقف المحرجة؛ فيما يمكن معالجة هذه الحالة باستخدام المنشطات ومضادات الاكتئاب، فضلًا عن دواء ” أوكسيبات الصوديوم ” ، الذي يساعد المرضى على النوم خلال الليل.
ومن جانبهم، ينصح الأطباء، المصابون بهذه الحالة بأخذ غفوة قصيرة أثناء النهار، وتهيئة جو مناسب للنوم ليلًا.
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