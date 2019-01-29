900 فعالية ينتظرها الجمهور في "شهر الإمارات للابتكار"

بعد أيام قليلة تشهد دولة الإمارات دورة "شهر الإمارات للابتكار" برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ حيث ستنطلق من تاريخ 1 فبراير المقبل حتى نهايته، وستحتوي الدورة على أكثر من ٩٠٠ فعالية مزيجة بالابتكارات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى العروض المشوقة، وفقا للعين الإخبارية.

ستنظم الدورة هذه السنة على مدى 4 أسابيع لتنتقل حول إمارات الدولة السبع؛ حيث ستحتضن الدورة العديد من المبتكرين وأحدث الروبوتات والمشاريع الذكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وستنطلق أبرز فعاليات الدورة من إمارة أبوظبي بداية من مهرجان أبوظبي للعلوم ومبتكر 2019 ومهرجان لطلبة مختارة من مدارس أبوظبي وساحة الابتكار، بالإضافة إلى تحدي المبدعين.

ثم تنتقل الفعاليات إلى إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 فبراير حتى ١٤؛ أبرزها روبوت الأعمال اللوجستية وخارطة الشارقة التفاعلية والقفاز الواقي لقياس الشحنة الكهربائية ومعرض تطبيقات الحكومية الذكية بيئة العمل الرقمية.

وتنتقل الفعاليات إلى إمارتي رأس الخيمة و الفجيرة لتحتضن رحلة الابتكار وساحة الابتكار، وتختتم الفعاليات في إمارة دبي أبرزها ملتقى شهر الابتكار بالعلوم نفكر العالم والمستقبل.

تعتبر دورة شهر الإمارات للابتكار فرصة سانحة للجهات والمؤسسات في عرض مبادراتهم المبتكرة لتخدم جميع فئات المجتمع في كل المجالات.